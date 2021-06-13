Magazin Murat Boz'dan Aslı Enver açıklaması

Murat Boz'dan Aslı Enver açıklaması

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Murat Boz'dan Aslı Enver açıklaması

Murat Boz, yaz tatili için Çeşme'yi tercih etti. Ünlü şarkıcı, 'Aslı Enver işe tekrar barıştı' iddialarına yanıt verdi.

13 Haziran 2021, Pazar 11:07 Son Güncelleme:
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Önceki gün Alaçatı’da görüntülenen Murat Boz, kendisini çeken gazetecileri görünce poz verdi. Bir anda fotoğraf karesine giren İbrahim Büyükak ve Mustafa Aksakallı da zafer işareti veren Boz ile poz verdiler. Alaçatı'ya birkaç gün önce geldiğini söyleyen Boz, “Birkaç günlüğüne geldim, fazla kalmayacağım burdan da Bodrum'a annemlerin yanına gideceğim" dedi.

"Aslı Hanım ile tekrar barıştı diye haberler çıkıyor?" sorusu üzerine Boz, "Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Yani bir şey olsa açıklamayı yaparım" dedi.

Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı. Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

İkilinin hayatında bir süredir kimse bulunmuyor. Ayrılığa üzülen Aslı Enver ve Murat Boz'un hayranları, "Birbirinize bir şans daha verin" çağrısı yapıyor.

Ünlü şarkıcının evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.


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Murat Boz'dan aşk iddialarına yanıt verdi


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