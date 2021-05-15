Murat Şevli: Tercih edilen olmak önceliktir

Standartın dışına çıkan tasarımlara imza atarak özel tasarım denim jeanlerle ilgili ''Standart herkesin bildiği bir kalıptır. Ancak standardın dışına çıkmadan sonrasını anlamak mümkün olmaz. Biz moda sektörüne hizmet eden, standartın ötesini insanlara sunan bir marka olmayı amaçladık. Yurtdışında da özel tasarım jeanlerin bu kadar tutulmasında bunun payı çok büyüktür. Şimdi sırada ülkemizde yani Türkiye'de de bu algıyı herkese aşılamak var.'' ifadelerini kullandı

''Tercih edilen olmak özellikle moda sektöründe önceliktir''

Tasarımların ve her an güncel kalan modanın tercih edileni olmak son derece zor. Murat Şevli bu konuda ''Özel olarak ithalat ihracat için ne gibi bir kalite gereksinimi varsa ülkemiz için de onu sunmaya çalışıyoruz. Denim jean tasarım denilince normalin dışına çıkan kreasyonlar sunabilmemiz bundan kaynaklanıyor'' dedi.

acunn.com