Muslera PSV maçına yetişecek mi? Karantina süreci...

Uruguay, Copa America'dan elendi ve Fernando Muslera Galatasaray'a dönüyor. Uruguay’ın kalesini koruyan Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi, Kolombiya ile oynanan çeyrek final maçında 90 dakikayı gol yemeden tamamlamış ancak penaltı atışlarında kalesine gelen 4 penaltıyı da kurtaramamıştı. Uruguay, penaltılarda rakibine 4-2 yenilerek elenmişti.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulurken, başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişiler için valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı genelgeyle açıklanmıştı.

Dolayısıyla Muslera bugün Türkiye’ye gelse bile 14 gün zorunlu karantinada tutulacaktı. Ancak Uruguaylı kaleci, bu 14 günlük süreyi ülkesinde geçirirse ve bunun ardından Türkiye’ye gelirse sorun yaşamayacak.

Bu nedenle Muslera’nın ülkesinde dinlenip, tatilini geçireceği, PSV ile 20 Temmuz’da oynanacak karşılaşmadan bir ya da iki gün önce Türkiye’de olarak takıma katılacağı dile getirildi.

Hürriyet