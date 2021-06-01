Futbol Muslera'dan Copa Amerika açıklaması: Muslera olarak oynamak istemiyorum

Muslera'dan Copa Amerika açıklaması: Muslera olarak oynamak istemiyorum

Futbol

Muslera'dan Copa Amerika açıklaması: Muslera olarak oynamak istemiyorum

Fernando Muslera, Copa Amerika'da neden oynamak istemediğini milli takımın hazırlık kampında açıkladı.

01 Haziran 2021, Salı 10:52 Son Güncelleme:
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Turnuvanın, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle iki ülkede de yapılmayacağı belirtilmişti. Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

 Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliği iptal edilen 2021 Kupa Amerika (Copa America), Brezilya'da düzenlenecek.

 Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek." ifadeleri kullanıldı.

 13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı. CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.


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