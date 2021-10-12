Muslera'nın oturmaya fırsatı yok: Cuma sabaha karşı maç, pazar öğlen maç
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın yoğun mesaisi devam ediyor. Uzun süredir dinlenme fırsatı bulamayan ve Galatasaray ile Uruguay Milli Takımı'nın sıkışık fikstürü arasında bir de uzun yolculuk süreleriyle cebelleşen Muslera, yine sıkıntılı bir süreç yaşıyor.
12 Ekim 2021, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Fernando Muslera 15 Ekim Cuma günü TSİ 03.30'da Uruguay ile Brezilya karşısında sahada olacak. Maçın ardından hemen Türkiye yoluna koyulacak olan Muslera, uzun ve aktarmalı bir yolculuğun ardından cumartesi günü Türkiye'de olacak.
Muslera Galatasaray ile antrenmana çıkamadan pazar günü saat 16.00'daki Konyaspor için takıma katılacak.
Tecrübeli kaleci sonrasında 21 Ekim'deki Lokomotiv Moskova maçı için Galatasaray'la beraber Rusya'ya uçacak.
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