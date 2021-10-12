Fernando Muslera 15 Ekim Cuma günü TSİ 03.30'da Uruguay ile Brezilya karşısında sahada olacak. Maçın ardından hemen Türkiye yoluna koyulacak olan Muslera, uzun ve aktarmalı bir yolculuğun ardından cumartesi günü Türkiye'de olacak.

Muslera Galatasaray ile antrenmana çıkamadan pazar günü saat 16.00'daki Konyaspor için takıma katılacak.

Tecrübeli kaleci sonrasında 21 Ekim'deki Lokomotiv Moskova maçı için Galatasaray'la beraber Rusya'ya uçacak.

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