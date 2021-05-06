Futbol Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı

Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı

Futbol

Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iptal edilen seçimin ardından ilk kez konuştu. Cengiz, "Yapılacak ilk seçimde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına bildiririm" açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz önceki gün başkanlık için adaylık başvurusunu Divan Kurulu'na göndermişti. Daha sonra ise seçim iptal olmuş ve haziran sonuna kalmıştı.


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