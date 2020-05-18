Mustafa Cengiz mide kanaması nedeniyle ameliyata alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz Cuma günü hastaneden taburcu olmuştu. Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan açıklama

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah saatlerinde ameliyata alınmış olup operasyon hala devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır."