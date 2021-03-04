Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray son maçlardaki hakem hatalarından ötürü somut bir adam atacak. Ankaragücü maçıyla bardağın dolduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den toplantı talep etti. Bu toplantıda MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın atamalardaki hataları ve kötü yönetimler nedeniyle istifası istenecek.
Futbol Mustafa Cengiz, Nihat Özdemir'den Serdar Tatlı'nın istifasını isteyecek
Mustafa Cengiz ve ekibi sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmeye gidecek. Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.
Galatasaray cephesi maç sonu açıklamaları nedeniyle gelecek olası cezaların da önüne geçmek istiyor. Özellikle Fatih Terim'e men cezası gibi bir gelişmenin olmasının önüne geçilmek isteniyor.
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