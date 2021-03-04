Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray son maçlardaki hakem hatalarından ötürü somut bir adam atacak. Ankaragücü maçıyla bardağın dolduğunu düşünen Galatasaray yönetimi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den toplantı talep etti. Bu toplantıda MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın atamalardaki hataları ve kötü yönetimler nedeniyle istifası istenecek.