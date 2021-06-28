Futbol Mustafa Cengiz yönetimine şok! Üyelikten çıkarma...

Mustafa Cengiz yönetimine şok! Üyelikten çıkarma...

Futbol

Mustafa Cengiz yönetimine şok! Üyelikten çıkarma...

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, 29 Mayıs'taki seçimi yönetim kararıyla ileri bir tarihe ertelemişti. Bu karar ise Galatasaray'ı hayli sıkıntıya sokmuştu. O konu üyeler tarafından Disiplin Kurulu'na gönderilecek.

28 Haziran 2021, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetiminin tüzüğe aykırı olduğu iddia edilen davranışları Disiplin Kurulu’na taşınacak. 29 Mayıs’taki seçimin, yönetim kararıyla ileriye taşınmasını, tüzüğün 109. maddesi olan, “Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler” arasında olduğunu düşünen üyeler, Disiplin Kurulu’na gönderilmek üzere bir dilekçe hazırlandı. İsteyen üyeler bu dilekçeyi imzalayarak kurula sunacak.

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