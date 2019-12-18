Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından yaşanan kavganın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklamalar geldi. Mustafa Cengiz, Tuzlaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Gökhan Çıra'ya yönelik sözler sarf etti.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

''Ben teknik direktör ve oyunculara cevap verecek noktada değilim. Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı.''

''Tuzlaspor Başkanı da yanımdaydı. Şok halde izledim. Rakip takım teknik heyetinin tribünleri neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak tahrike girmeleri beni çok üzdü. 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek! Hande Sümertaş'a küfürlerle saldırılması bir utanç!''

#olayıngeçmişi

Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e şok sözler: "Mafya mısın?"

Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" demişti.

İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları;

"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."

'Sen kimsin? Mafya mısın?'

Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok.

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