Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmeleri yaptığı İrfan Can Kahveci ile ilgili konuştu.
31 Ocak 2021, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonu İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuştu.
Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında gelen sorulara ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' şeklinde yanıt verdi.
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