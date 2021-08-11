Futbol Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda gelişme! Beyninde tümör tespit edildi

Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda gelişme! Beyninde tümör tespit edildi

Futbol

Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda gelişme! Beyninde tümör tespit edildi

Galatasaray'ın bir önceki başkanı Mustafa Cengiz, sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Cengiz'in beyninde bir kez daha tümör tespit edildi ve tedavisine başlanacak.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 15:51 Son Güncelleme:
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Dün sabah yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz’in çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edildi.

Cengiz’in beynindeki lezyon nedeniyle bugün yeniden saat 16:00’da beyin radyoterapisi uygulanacağı belirtildi.

Rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri ile alakalı yapacağı basın açıklamasını iptal etmişti.


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