11 maçta 2 galibiyet alabilen ve topladığı 9 puanla 17. sırada bulunan Ankaragücü'nde Metin Diyadin'le yollar ayrıldı. Başkent temsilcisinin yeni teknik direktörü ise tanıdık bir isim: Mustafa Kaplan. 52 yaşındaki Mustafa Kaplan, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nü 1. Lig'de şampiyon yapmış ve Süper Lig'e yükseltmişti.





Sezon sonunda yolları ayrılan Ankaragücü ve Mustafa Kaplan, şimdi yeniden buluştu. Ayrılığın ardından Ankaragücü Metin Diyadin'le anlaşırken, Kaplan ise bir diğer Ankara takımı Gençlerbirliği'nin başına geçmiş ve 29 Ekim'de oradan da ayrılmıştı.





Mustafa Kaplan 9 hafta çalıştığı Gençlerbirliği'nde 2 galibiyet ve 10 puan toplamıştı.





Metin Diyadin böyle duyurulmuştu

Ankaragücü resmi sitesinden yaptığı açıklamada Metin Diyadin'le karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde;





Teknik Direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kendisine ve ekibe verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.





Gençlebirliği ve Ankaragücü 7 yıl sonra karşı karşıya!