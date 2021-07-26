Futbol Mustafa Pektemek Kayserispor'a transfer oldu

Mustafa Pektemek Kayserispor'a transfer oldu

Futbol

Mustafa Pektemek Kayserispor'a transfer oldu

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından Mustafa Pektemek, Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Pektemek son olarak Alanyaspor'da forma giymişti.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek'i transfer etti.

Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı takımın kampına katıldı. Yenidoğanhaber

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