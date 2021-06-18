Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi başarılı futbolcuların yetişmesinde büyük katkısı bulunan Mustafa Reşit Akçay, 1996’da Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında teknik direktörlük eğitimi aldı. Kısıtlı imkanlara rağmen Anadolu’nun pek çok takımında hocalık yapan Mustafa Reşit Akçay’ın en çok konuşulan başarılarından biri de Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etmesi oldu…

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

12 Aralık 1958’de Trabzon’da dünyaya gelen Mustafa Reşit Akçay, ilk antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübü ile adım attı. 8 yıl burada görev yapan Akçay, ardından Trabzonspor altyapısında göreve yapmaya başladı. 4 yıl boyunca burada görev yapan usta antrenör bu süre içinde Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke, gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkıda bulundu. 1996’da Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay süresince teknik direktörlük eğitimi aldı.

1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Vanspor'da görev yapmaya başladı ancak burada yalnızca üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından kendisi de görevi bıraktı. Sonrasında ise Sakaryaspor, Göztepe ve Trabzonspor'da Giray Bulak'ın yardımcı antrenörlüğü görevinde bulundu.

Mustafa Reşit Akçay, 2001-02 sezonunda Bulancakspor teknik direktörlüğüne gelerek ilk defa bu mevkide çalışmaya başladı. Teknik direktörlük görevinde bir sezon kalan usta antrenör, sezon sonu takımdan ayrıldı. Ardından tekrar Giray Bulak'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı ve Giray Bulak'la beraber Elazığspor ve Antalyaspor’u çalıştırdı.

Ardından Gümüşhanespor ve Pazarspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi ve 2005-06 tekrar Trabzonspor'da altyapı antrenörlüğü yaptı. 2006 yılından bu yanda da yalnızca sadece teknik direktör olarak görev almaktadır. 2009-10 sezonunun 4. haftasında 2. Lig ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Ligde düşme hattındayken devraldığı takımı umulmadık bir biçimde Play-off Şampiyonu yaparak 1. Lig'e yükseltmeyi başardı.

2010-11 sezonunda çok kısıtlı olanaklara rağmen Tavşanlı Linyitspor'u ligde şampiyonluğa oynayan bir takım haline getirmesi nedeniyle takdir topladı. Bu önemli başarıya rağmen sezon sonunda kulüp yönetimiyle anlaşmazlığa düştü ve sözleşmesi çift taraflı feshedildi.

Mustafa Reşit Akçay, 1. Lig ekiplerinden teklifler almasına rağmen, 10 Haziran 2011’de 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'u çalıştırmaya başladı. Takımı 7 haftada yalnızca 2 galibiyet almasına rağmen 1461 Trabzon, sezon sonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede bitirdi ve 1. Lig'e yükseldi.

27 Mayıs 2013’te Trabzonspor'un 15. Genel Kurulunda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik elde etti. 10 Şubat 2014’te yönetimle görüşmesinin ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

21 Mayıs 2014 tarihinde Akhisar Belediyespor'la 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 Aralık 2014’te Akhisar Belediyespor’un kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup olmasının üzerine kulüple karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

13 Temmuz 2015’te Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Reşit Akçay, Osmanlıspor'un başında çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçlarının 7'sinde de yenilgi yüzü görmedi. 18 Mart 2017’de Kasımpaşaspor karşısında 3-2’lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.2017-18 sezonunun başında Aykut Kocaman'dan boşalan Konyaspor teknik direktörlük görevine getirildi.