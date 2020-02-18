Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını üstlenmişti.

Yarın Gaziantep'te toprağa verilecek

Cenaze töreni ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Cenaze namazı bugün ikindi namazı sonrası (yerel saate göre saat 16:00) Kuzey Hollanda'nın Zaandam kentinde Poelenburg 156, 1504 NH adresinde bulunan Sultan Ahmet Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze daha sonra yarın memleketi Gaziantep'te toprağa verilmek için Türkiye’e gönderilecektir."

Galatasaray ve TFF'den başsağlığı mesajı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"1992-1993 sezonunda futbolcu olarak, 2010-2011 senesinde ise tercüman olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mustafa Yücedağ’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

TFF'nin resmi sitesinde yer alan mesajda ise şunlar yazıldı:

"A Milli Takımız ve Ümit Milli Takımımızın eski oyuncusu Mustafa Yücedağ'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9 kez A, 1 kez Ümit Milli Takım forması giyen Mustafa Yücedağ, Ajax, PEC Zwolle, Sarıyer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep kulüplerinde futbol oynadı.

Merhum Mustafa Yücedağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz"