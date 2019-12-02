Müziğin evrensel olduğu kanıtlandı

Scitechdaily'de yer alan habere göre, ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi'nde çalışa bilim insanları tarafından yapılan araştırma müziğin evrenselliği konusuna son noktayı koydu. Farklı bilim dalında uzmanlaşan 19 araştırmacının gerçekleştirdiği çalışma kapsamında 315 kültürden bilgiler içeren geniş bir veri tabanı ve yüzlerce parça incelendi. 5 yıl boyunca yüzlerce müziği arşivlerden tarayan araştırmacılar, 30 coğrafyaya yayılmış 86 kültüre ait 118 parçayı çalışmaya dahil etti. The Harvard Gazette’de yayınlanan bir habere göre Harvard Müzik Laboratuvarı yöneticisi Samuel A. Mehr, 'Beğendiğimiz herhangi bir parçayı internette bulmaya çok alıştık ancak arşivlerde gömülü kalmış binlerce şarkı var' dedi. Özellikle ninnilere odaklanan ekip, benzer işleve sahip parçaların benzer özellikler gösterdiğini keşfetti. Başka bir deyişle dünyanın her yerine dans şarkıları ve ninnilerin benzer özelliklere sahip olduğunu ortaya çıktı.

Araştırmacılar; tedavi, dans ve aşk şarkılarının yanı sıra ninnilere de odaklandı ve benzer işleve sahip parçaların benzer özellikler gösterdiğini keşfetti. Harvard Üniversitesi, İnsan Evrimsel Biyolojisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Manvir Singh, “Ninniler ve dans şarkıları dünyanın her yerinde var ve yüksek oranda kalıplaşmış” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar bazı şarkıların daha resmi veya dini motiflere sahip olmasına rağmen özünde benzer bir yapıya sahip olduğunu ve çalışmanın evrensel bir müzik gramerini ortaya çıkarmak için atılan ilk adım olacağı görüşünde.

Şarkıların büyük ölçüde çeşitlilik gösterdiği de ortaya çıktı. Bazı şarkılar daha resmi, bazıları daha dini veya daha canlı olabiliyor ve bu çeşitlilik, farklı kültürlerden şarkılar tek tek ele alındığında daha belirgin olabiliyor ancak bunlara zemin hazırlayan kültürler arası benzerlikler de fazlasıyla güçlü.