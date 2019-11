Müziğin serseri çocuğu: Teoman

Bugün O'nun doğum günü! Türk rock'ının kült isimlerinden Teoman yani Fazlı Teoman Yakupoğlu, bugün 52 yaşına girdi. Bazen romantik, bazen cesur, bazen erotik şarkı sözleri ile pek çok insanı kendine bağlayan Teoman'ın yaptığı hemen her parça, dillere pelesenk oldu. Teoman'ın en büyük özelliklerinden biri gizemli olması. Teoman, bir görünür, bir kaybolur. İnsanlarla içli dışlı olmaz, cool'dur. Tam 'piyasadan silindi' derken, bir single çıkarır ve yine müzik listelerini alt üst eder. 'Ortalarda görünmüyor' derken bir anda konser turnesine çıkar. İşte Teoman budur! Biraz asi, biraz serseri, biraz duygusal, çoğunlukla aşık... Her şeyden biraz vardır Teoman'da. Belki de bu yüzden çok fazla insana hitap edebiliyor. Peki biz Teoman hakkında neler biliyoruz, gelin göz atalım.









Beyoğlu'nun arka sokaklarında dünyaya geldi Teoman. Yıl 20 Kasım 1967. Henüz 2 buçuk yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp, ona ilerde en çok dinlenen şarkını yazdırma fırsatı verdi. 'Bugün benim doğum günüm her sarhoşum hem yastayım bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım' sözleri ile hem babasını yad etti, hem kendisiyle aynı duyguları paylaşan insanlara destek oldu.

Teoman, sosyal medya hesabından sık sık çocukluk ve gençlik fotoğraflarını paylaşıyor. Bu onun 'geçmişe duyduğu özlemin bir parçası olabilir mi?' diye merak etmiyor değiliz.

Ataköy Lisesi'ni bitiren Teoman, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi ancak yazdığı 'Çizgi Romanda Kadının Rolü' tezi beğenilmedi. Teoman'ın şarkılarında insanlara dair düşüncelerini anlamak da mümkün. Belki de okuduğu bölümün bu durumla bir ilgisi var.

İnanç ve inançsızlık benim içimde. aşka inanmak, dünyaya, kendime, müziğe inanmak ve ona artık inanmamak. Kendimi inanmak konusunda zorluyorum; “sev onu, sev onu” diyorum. Yoksa birdenbire aşağıya iniyorsun. Benim en çok tutunduğum şeyse müzik -2014

Teoman'ın ilk müzik deneyimi, 1986 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Grup dağılınca da Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarında çalıp söyledi.

Bir yarışma hayatını değiştirdi

1996 yılında Roxy Müzik Yarışması'nda 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı ile, en iyi beste ödülünü alırken 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görüldü. Ve böylece Teoman, ilk stüdyo albümüne göz kırpmış oldu.

Sanatçının kendi adını taşıyan ilk albümü 'Teoman' 1996 Ekim'inde çıktı.

"O" adlı ikinci albümü Universal Müzik ve NR1 Müzik etiketiyle 1998 Mayıs'ında çıktı. Albümün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Sus Konuşma", "O", "Bazı Yalanlar" ve "Gemiler" oldu.

Her yerde parçam çalınca gurur ve utanç hissediyorum. ilk albümüm çıktığında istiklâl’de yürüyemiyordum. Eğer sinemaya gideceksem tam önünde çıkıyordum. Kendi sesimi duymaktan bazen utanıyorum. Acaba suratıma gurur ifadesi gelir, insanlar görür mü diye... -2000

1998 ve 1999 yılında dört şarkının klipleri Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde 1 numaraya yükseldi.

Teoman'ın üçüncü albümü "On Yedi" ile 2000 Mayıs'ında müzikseverlere buluştu. 3 klip çekilen "On Yedi" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Paramparça", "On Yedi" ve Şebnem Ferah ile düeti "İki Yabancı" oldu. 2000 yılında üç şarkının klipleri Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde 1 numaraya yükseldi.

Çocukluk hayallerini ve müzik aşkını şöhrete ve paraya satmak çok büyük bir bedel. Bunun başlıca sağlaması durup ara ara kendine “ben bu işi neden yapıyorum” diye sormak. Yani 30 yaşında 15 yaşımdaki duygumu çağırabilirsem, işimin sağlamasını çok güzel yaparım. Benim biri sürü konuda kafam karışıktır ama müzikte hiç karışık değildir. -2000









Müziği 'bırakır gibi' yapması

Teoman, 2011'de resmi internet sitesinden hayranlarına bir mektup yazmış, müziği bıraktığını açıklamıştı. İşte o mektup:

Sevgili arkadaşlar; müziği bırakıyorum. ya çok çok uzun bir süre. ya da büyük ihtimalle, hiç dönmemek üzere. 3 Eylül Berlin son konserimdir. Anlatayım nedenini;

Önce küçük bir açıklama; sanatçı denilen yaratık, dünyayla çözemediği bir sorununu başkalarına saçma gelecek bir işi çok önemseyerek halletme yoluna giden kişidir. benim durumumda gitar çalmak, şarkı söylemek vs. oluyor bu saçma iş. ama ben şarkı yazma işini hep çok önemsedim, onu hep kolladım. Hayallerimdeki kahramanlarımla yarıştım, bu dünyaya inmedim bile. Çok sevdiğim şarkılarımı yazdım.

Hep olduğum kişi kalayım diye de çok uğraştım, çok çalıştım. Bir kaç prensibim oldu, onları da kollamaya çalıştım. her zaman istediğim kadar iyi bir insan olamadım. Ama çalıştım.

Küçücükken bu ülkede rock müziğe dair bir hayal kurdum, nerede ne varsa takip ettim, ardına düştüm, her şeyini gözledim, inandım. Yayal olduğunu bile bile.

Neyse, işte bu hayal artık beni tatmin etmiyor. kendimi, arkadaşlarımı hayalkırıklığı içinde görüyorum. bir özgürlük ve gerçeklik duygusu peşine düşmüştüm, pozisyonum meğer onu temsil etmiyormuş. Sadece sahnede yaşayabildiğim bir hayal bu çünkü. bir çok arkadaşımdaki hayal kırıklığı bende de var.

bu hayal beni tatmin etmeyince, önemli olmadığını bildiğim diğer bazı hayallerimi sembolik olarak şu önümüzdeki 1,5 senede gerçekleştirip müziği bırakayım bari dedim, daha da çok çalışmaya karar verdim. gizli tuttum kararımı, kimseye de söylemedim. hatta yalan bile söyledim çalışanlarıma.

Pes Ediyorum ama bir süredir kendime bakıyorum ve çok yorgunum. o yüzden pes diyorum. böylece düzelmesi aslında çok uzun yıllar sürecek problemleri 1,5 senelik bir intihar saldırısına dönüştürmeyeceğim. gerçekte bir önemleri yoktu, hayatın gerçekleriyle uğraşmamak için hayal edilmiş şeylerdi. inanması her zaman kolay olmuyor.

Böylece, boşu boşuna kendimi de, çalışan dostlarımı da yormamaya karar verdim. kendimi yorarken, onları da çok yordum, üzdüm. çok teşekkür ederim hepsine.sizlere de. bu bir hüzün yazısı değil, bir rahatlama yazısıdır.

Tabi bu mektubun üzerinden 8 yıl geçti. Teoman müziği bırakmadı. Ancak bir ara verdi diyebiliriz.

Fasa Fiso

2018 yılında yaptığı röportajlardan alıntıların bulunduğu ve kendi hayatından kesitlerin yer aldığı kitabını çıkardı. Teoman çoğu zaman sosyal medya paylaşımlarının altına Fasa Fiso'dan cümleler yazıyor. Kitapta anlatmak istediği şey ise: O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyor o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso.”

Bugün baştan başlasam, şimdiki zevkimle, çok daha akustik tınılı, çok daha klasik bir repertuar yapardım. Şarkıları yine aynı şekilde yazardım da onların aranjmanlarıyla ilgili kararlarım farklı olurdu. Belki modern olmayan ama hiçbir zaman demode de olmayacak şeylerin peşine düşerdim. Neyse… -2012

Stüdyo albümleri

Teoman'ın tüm albümleri eşsizdir. 'Vazgeçilemeyenler' diye bir liste yapılsa, her şarkıda, ayrı bir duygu ve hayale yer veren Teoman'ın tüm albümleri bu listeye girerdi.

Aralık 1996: Teoman

1998: O

5 Mayıs 2000: Onyedi

2001: Gönülçelen

2003: Teoman

2004: En Güzel Hikayem

2006: Renkli Rüyalar Oteli

2009: İnsanlık Halleri

2011: Aşk ve Gurur

2012: Konserler

2015: Eski Bir Rüya Uğruna