Muzlu pasta tarifi ve yapılışı: Muzlu pasta nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz muzlu pasta tarifi, ister özel günlerde isterseniz de çay keyfinin yanına yapabileceğiniz pratik muzlu pasta tarifi favori lezzetiniz olacak. Meyveli pasta sevenler "muzlu pasta nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız muzlu pasta tarifi, yapılışı, malzemeler. hazırlanışı ve püf noktası...

MUZLU PASTA TARİFİ

Muzlu pasta malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

2 adet orta boy muz

Kreması için;

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için;

Pudra şekeri

Muzlu pasta yapılışı

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine hazırladığınız kek karışımını güzelce yayın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Bu sırada muzlu pastanın kremasını hazırlayın. Tüm malzemeleri bir tencereye döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra da soğumaya bırakın. Fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın. Soğuduğunda keki açın ve içerisine muzu yerleştirin. Pudingi de aktararak güzelce yayın ve yeniden sarın. Buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın. Ardından da pudra şekeri ile süsleyip servis edin.



