Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok çalışanın aldığı ücretsiz izin paraları aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Mayıs ayına dair nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin merak devam ederken, bakanlıktan yapılan açıklama soru işaretlerine son verdi…

ÜCRETSİZ İZİN PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamaya göre Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran tarihinde yapılacak.

BAKANLIKTAN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurguladı ve sistemde IBAN bilgisi hatalı veya eksik olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021 NE KADAR?

Cumhurbaşkanı kararıyla 2021 yılı nakdi ücret desteğine asgari ücret artış oranı kadar (%21.56) zam yapıldı. Bu eklenen oranla birlikte, ücretsiz izin paraları, günlük 39.24 TL’den 47.70 TL’ye yükseldi. Böylelikle bir ayın tamamı için nakdi ücret desteği alan bir işçinin alacağı toplam tutar, 1168 TL'den 1420 TL yükselmiş oldu.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

4447 sayılı Kanunun kapsamında çalışanlar,

17 Nisan 2020 öncesinde işe alınan çalışanlar,

Kısa çalışma ödeneği almayan çalışanlar,

Emekli aylığı almayan çalışanlar, ücretsiz izin parası alabiliyor.