Nakdi ücret ödeneği hesaba yatmaya başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart 2020’den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi.
09 Haziran 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Bu ödeme sabit ve 1.177 lira. Vergi düşünce net ele geçen ise 1.168 lira oluyor.
Mayıs ayına ilişkin ödemelerin 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacağını belirten Bakan Selçuk, “Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise TC kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.