Nakdi ücret ödeneği hesaba yatmaya başladı

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Bu ödeme sabit ve 1.177 lira. Vergi düşünce net ele geçen ise 1.168 lira oluyor.

Mayıs ayına ilişkin ödemelerin 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacağını belirten Bakan Selçuk, “Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise TC kimlik numaralarının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.







