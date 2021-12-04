Kısa, uzun ve anlamlı nankörlük ile ilgili sözler, kalbi kırılmış, vefasızların eline düşmüş ve sevdikleri tarafından üzülmüş kişilerin duygularını ifade etmeye yardımcı oluyor. İşte, hayatın gerçeklerini yüze vuran ders niteliğinde nankörlük sözleri…

KISA, UZUN VE ANLAMLI NANKÖRLÜK İLE İLGİLİ SÖZLER

Vefalı insan; birçok zararınızı görse de bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse bütün iyiliklerinizi unutur.

En büyük körlük, nankörlüktür. Hacı Bektaş-i Veli

Bizi, talihin değişmesinden daha fazla üzen şey nedir bilir misiniz, insanların korkunç nankörlüğü. Napoleon Bonaparte

Nankörlük, kusurların en büyüğüdür ve eğer insanlar unutkan olmasalardı, hiçbir nankör olmazdı. Goethe

Kimseyi kırmamak için verdiğin onca mücadeleden sonra bile hala vefasızlık ve nankörlük görüyorsan; yanlış insanlara değer veriyorsun demektir.

Menfaati bittiyse nankörlüğüne hazır ol.

Nankörlük, sevginin mezarıdır. La Rochefoucauld

Nankörler düne değil, güne bakarlar ve onlar; kimden menfaatleri varsa onun yüreğine doğru akarlar.

Her şey de bir kötülük görmeyi, en çok nankörler öğretir. P.Syrus

Unutma ey gönül burası dünya; sefası da fani cefası da. Öyleyse nankör olmaktan kork gönlüm. Geçici elemlere ve imtihanlara sabret!

Belki nankörlük değil, yanılmak insanı üzüyor. “Derdini dert edinen bir dost bulursan” diyordu şair ve devam ediyordu, devamı orda duruversin biz ilk evreyi geçemedik ki daha.

Kötü insanlar aynı zamanda nankördür de. Cervantes

Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur. Çin Atasözü

En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür. Vauvenargues

Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı.

Nankör bir evlâda sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir. W. Shakespeare

Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun! Japon Atasözü

Bunca vefasızlıktan sonra, bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde; kaça deseler hiçe sayarım. Özdemir Asaf

Ant olsun, Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra bunu kendisinden çekip-alsak, kuşkusuz o, (artık) umudunu kesmiş bir nankördür. Hud Suresi, 9. Ayet

İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler.

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen; fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde

NANKÖRLÜK SÖZLERİ

Her şey de bir kötülük görmeyi, en çok nankörler öğretir. P.Syrus

Akıttığın gözyaşlarını silmek yerine akmasına neden olanları sil hayatından ve unutma ki nankörlük; zayıf insanların işidir.

Bin doğru yapsan da bir yanlışını konuşur tanıdığın insanlar.

Bir nanköre sormuşlar, ne yaptı da sen dostuna kırıldın. Şimdiye kadar her dediğimi yaptı, ama birini yapmadı, diye cevap vermiş. Anonim

Arkamızdan kazılan kuyuları birleştirsek, belki petrolü bulurduk.

Nankörlük, kediden çok insan oğlunda var. Ama kedinin adı çıkmış bir kere.

İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız. La Rochefoucauld

Dünya aynı anda hem yaratılmakta hem yok olmaktadır. Bir vakitler karşılaşmış olduğun insanlar yeniden zuhur edecek, gitmesine göz yumduklarınsa geri dönecektir. Sana ihsan edilen lütuflar karşısında asla nankörlük etme. Kendine ne olduğunu anladığın anda, bütün dünyada ne olduğunu anlamış olursun.

Sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et, seni görmeyeceği için nankörlükten kurtulursun. Cenap Şahabettin

Birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin başkalarına sunulmasını da yok eder. Noblese Oblige

Sen kırmayayım diye üzerine titrersin nankörün; o tek lafıyla paramparça eder.

Nankörlükle karşılaşsak bile, zavallı kişilere el uzatmaktan kaçınmayalım. La Bruyére

Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım; ve (yalnızca) Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etmeyin. Bakara Suresi, 152

İnsanlara aynı iyiliği düzenli olarak yapınca, onu artık senin görevin zannediyorlar. Muazzam bir nankörlük çeşidi!

Sefillere bakmaktansa, nankörlüğe hedef almak evlâdır. La Bruyére

Bir yanda onca çileye rağmen yüzleri gülen insanlar var; ve onca rahatlığa, zenginliğe rağmen şükretmeyen nankörler!

Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. İbrahim Suresi, 34. Ayet

İnsanoğlu, aptal değilse bile dehşetli ölçü de nankördür. Evet eşi bulunmaz, bir değer bilmez nankör! Nankörün nankörü! Hatta bana göre, insanı en uygun olarak iki ayaklı nankör bir yaratıktır diye tanımlamak gerekir. Dostoyevski

Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah’a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tevbe Suresi, 80. Ayet

Çok şey beklemeyin hayattan… Hayat kısa, hayaller ağır ve insanlar nankördür.

İnsanlara aynı iyiliği düzenli olarak yapınca, onu artık senin görevin zannediyorlar. Muazzam bir nankörlük çeşidi.

İçinizin fesatlığından insanların mutluluklarına tahammül bile edemiyorsunuz. Bu yüzden herkes kalbinin ekmeğini yerken, siz aç kalıyorsunuz.

Vefalı insan, birçok zararınızı görse de bir iyiliğinizi unutmaz. Nankör insan bir zararınızı görse, bütün iyiliğinizi unutur.

Hava biraz soğusun. Gölge veren ağacı unutursun.

Nankörlük kediden çok insanoğlunda var ama kedinin adı çıkmış bir kere…

Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştirmez. Ausonius

Menfaati bitenin, nankörlüğü başlar.