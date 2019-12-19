Narcos için geri sayım başladı

Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan film ve dizi kanalı FilmBox, sürükleyici öyküsü ve etkileyici sahneleriyle son zamanların en başarılı dizileri arasında gösterilen Narcos ’u, Türk TV izleyicilerine sunuyor. Uyuşturucu baronlarının ve onlara karşı verilen kanun mücadelesinin konu edildiği Narcos ’un tüm sezonları, FilmBox ayrıcalığıyla Türk televizyon izleyicileriyle buluşacak.

Narcos nereden izlenecek?

Narcos, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinde yer alan FilmBox kanallarında, her hafta iki bölümle yayında olacak. Dizinin yeni bölümleri, 7 Ocak Salı’dan itibaren her Salı ve Perşembe, saat 21:30’da ekranlara gelecek. Cumartesi ve Pazar akşamları ise, kaçıranlar için iki bölüm üst üste tekrar yayınları gerçekleşecek. Bölümler yayın sonrasında ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

Narcos konusu

Dizinin Narcos adıyla bilinen ilk üç sezonu ile Narcos : MEXICO isimli dördüncü sezonu, televizyonlara FilmBox farkıyla gelecek. SPI International, Narcos'u Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Benelüks ülkeleri ve Orta Doğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada da TV izleyicisine sunacak. Narcos’un ilk iki sezonunda, Pablo Escobar’ın hayatını ve suç örgütü Medellin Kartelini, üçüncü sezonunda ise bir diğer suç örgütü Cali Karteline karşı verilen kanun mücadelesini izleyeceğiz.

Narcos ne anlatılıyor?

MEXICO isimli dördüncü sezon ise suça karşı mücadeleyi Meksika’ya taşıyor. Gerçek kişi ve olaylardan uyarlanan dizi, öykü içerisindeki iyi ve kötü karakterlerin yaşantısına da odaklanıyor. Uyuşturucu baronu Pablo Escobar, kanun adamları Javier Pena ve Steve Murphy gibi gerçek kişilerin yanı sıra, dönemin devlet yöneticileri, iş ve medya dünyası mensupları da diziye konu ediliyor.

SPI International, seçkin TV platformları TV+, KabloTV, D-Smart ve Vodafone TV üzerinden televizyon izleyicilerine FilmBox’un yanı sıra tematik kanallarıyla da kaliteli yapımlar sunuyor. SPI International’ın sinema odaklı tematik kanalı FilmBox Arthouse, efsane yönetmenlerin başyapıtlarını, bağımsız filmleri ve ödüllü sanat filmlerini; dövüş sporu kanalı FightBox ise dövüş sporlarının hareketli dünyasını ve dünyanın önde gelen dövüş turnuvalarını canlı yayınla TV ekranlarına taşıyor.

FunBox UHD, her nüans ve detayı net bir şekilde görmek isteyen izleyicilere doğa, gezi, sanat ve ekstrem maceralar için Ultra HD kalitesiyle son teknoloji bir izleme deneyimi sunuyor. Maceraperestlerin buluşma noktası Fast&FunBox, dünya çapında düzenlenen adrenalin sporu yarışmalarını ekrana taşıyor. Doğa, vahşi hayat, kabileler, biyografiler, bilimsel gelişmeler, tarih ve geziler DocuBox’un ödüllü belgeselleriyle; top modellerin hayatından, efsane tasarımcılara, markaların bilinmeyen hikayelerinden podyuma kadar moda dünyasının tüm renkleri ve kesitleri, dünyanın ilk HD moda kanalı olan FashionBox ile televizyona yansıyor.

Müzik severlerin vazgeçilmezi 360TuneBox, pop, hip-hop, dans ve rock gibi müzik türleri, bağımsız sanatçılar ve efsane isimlerin unutulmaz performanslarını bir arada sunuyor; gerçek oyuncular tarafından yaratılan Gametoon ise oyun tanıtımları, espor turnuvaları ve oyun dünyasından en son haberler ile oyun severleri ekran başına getiriyor.



