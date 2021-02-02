Nazi üniformalı cansız mankenle poz veren K-pop şarkıcısı özür diledi
K-pop şarkıcısı Sowon, sosyal medyada Nazi dönemi üniforması giyen bir cansız mankenle verdiği pozun yayılmasının ardından özür diledi.
02 Şubat 2021, Salı 13:42 Son Güncelleme:
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K-pop grubunu GFriend'in üyesi Sowon'un Nazi üniforması giyen bir cansız mankene sarılarak verdiği poz tepki çekti. Sowon, tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı.
Sowon, tepkilerden sonra "fotoğrafın önemini anladığını" söyledi ve özür diledi. Şarkıcının yapımcı şirketi Source Music "Çok üzüldü ve böyle bir fotoğraf paylaştığı için kendini sorumlu hissediyor" açıklamasını yaptı.
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