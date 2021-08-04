Nazım Hikmet sözleri, özellikle aşk umut ve dostluk konusunda duygularını ifade etmek isteyenlerin en çok paylaştığı sözler arasında geliyor. Şiirleri yaklaşık elli dile çevrilen ve insanı derinden etkileyen Nazım Hikmet’in aşk, umut ve dostluk üzerine sözleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İşte, resimli anlamlı ve kısa Nazım Hikmet sözleri…

NAZIM HİKMET SÖZLERİ: AŞK, UMUT VE DOSTLUK SÖZLERİ

Gitmek sadece bir eylemdir. Unutmak ise kocaman bir eylemdir.

Ve sana bugüne kadar söylemiş olduğum söz, henüz söylemediğim sözdür.

Arkadaşlık ağaca benzer… Kurudu mu bir daha yeşermez.

Yitirdim kendimi kendi içimde…Yalnızlık insanlara çok şey öğretmiştir. Ama sen gitme cahil kalayım.

İnsan, denizin olmadığı yerde umut adını martı olmalı.

Bir tanem… Işığım, ekmeğim ve buğdayım. Yani her şeyim…

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte.

Ne alemdesin yaşama sevincim benim…

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Toprak, sevdiklerimizi aldığı için mi böyle güzel kokar.

Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.

Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

Sende uzaklığı; sende ben, imkânsızlığı seviyorum.

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, sesini göresim geldi.

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

Yazılarım otuz kırk dilde basılır, Türkiye’mde Türkçemle yasak!

İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum, galiba yalnızlığa alışıyorum.

Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz ölümün önünde sigaramızı.

Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.

Şair başarılı olmak için, yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…

Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı.

RESİMLİ ANLAMLI VE KISA NAZIM HİKMET SÖZLERİ

Ve bir gün ekler Nazım Hikmet mektubunun sonuna; herkese selam sana “HASRET”

Evet. Belki umudum kalmadı geleceğimden; ama asla pişman değilim geçmişimden.

Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş. Ama sen gitme, ben cahil kalayım.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Kimselere anlatamadım. Kendime bile, ola ki ağzımdan kaçırır, bir daha tutamam seni.

Ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. ‘Ben’ deyip susması, ‘sen’ deyip ağlamaklı kalması…

Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana kuşsun. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…

Hoş geldin! Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.

Pişman değilim! Sadece dön bak arkana; ne için, nelerden vazgeçtin? Neler dururken, sen neyi seçtin.

Bir meltem olacak rüzgârım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde.

Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya yargılıdır.

Durup dururken hiç bitmeyecekmiş gibi bağlanıyorum başladığım güne ve her seferinde sen çıkıyorsun suyun yüzüne.

Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim?

Biz; ince bel, ela göz, sütün bacak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda.

Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin.

Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!

Benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darma duman ediyorsun beni.

Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim ben sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım.

Aşkın bu denli sıradan olmadığına inanıyorum ben. Önce sıradanları yaşayacaksın ki, gerçek olanı anlayabilesin.

Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeliği, elimi sıkarken sapladığı bıçak. Nafile, artık kışkırtamıyor beni düşman.

Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında.

Büyük insanlığın toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam, ama umudu var büyük insanlığın, umutsuz yaşanmıyor.

Bilmezden gelişim, aptala yatışım kaybetme korkumdan değil; karşımdakilerin yalan söyleme potansiyellerine olan merakımdandır.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Özledin, içtin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, şiirler yazdın. Peki, o ne yaptı? Deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta.

Korkma giderken ‘b’yi alıyorum, gerisini sana bırakıyorum. Ne de olsa sen bitirdin bizi. Öyleyse sende kalmalı ‘izi’.