Ne haber getirdin postacı bize

Satürn-Plüton kavuşumu ve diğer zorlu etkiler

Uzun zamandır Oğlak burcunda seyreden Satürn ve Plüton kavuşumuna sağlık riskleri açısından baktığımızda bedenin normal işleyişlerinde sorunlar yaşanabileceğini, zehirlenme risklerini, kronik adını verdiğimiz uzun süreli hastalıkların su yüzüne çıkabileceğini görüyoruz. Bu dönemde organlarımız her zamankinden daha hızlı yıpranabilir, işlevlerini daha kolay yitirebilir ve atrofi adını verdiğimiz kas ya da organ küçülmeleri daha sık görülebilir. Jüpiter’in birlikte olması etkileri arttırabiliyor, üstelik bu hafta başında Mars da Jüpiter ile kare açısını gerçekleştirecek. Enfeksiyonlar, kan ile ilgili hastalıklar, dolaşım sorunları, vitamin eksiklikleri, kas ve kafa bölgesi zedelenmeleri fırsat kollayabilir. Sözün özü aslında düzen ve doğru beslenme önemli olacak.

Lüksten şatafattan kaçınalım, toplum odaklı davranalım

Bu hafta şahit olacağımız bir göksel olay daha var, Merkür-Uranüs karşıtlığı ve sağlık ve şifa tanrıçası Hygeia’nın onlarla yapacağı kare, yani bir T-kare. Hygeia Aslan burcunda olacak ve bu burcun temsil ettiği lükse ve zevke düşkünlüğün, şatafatın, bireysel olarak yükselmeye çalışmanın sorun olabileceğini gösteriyor. T-karenin boş kısmı Kova burcuna denk geliyor. Daha mütevazi, daha humanist ve bireysellikten ziyade toplum odaklı, toplum çıkarlarını düşünerek hareket edersek zorlu etkileri yenebileceğimize işaret ediyor.

Ya mektupta beklediğimiz şeyler yazmıyorsa?

Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda rahat ve zevk düşkünü Venüs, fazlalaştıran, arttıran ve her şeyi büyüttüğü için en büyük iyicil sayılan Jüpiter ile tembellik, boş verme, yemeye ve zevke düşkünlük nedenli sorunlar da getirebilir. Düzenimizi, tedbirlerimizi önemsememe, tatlıları, yemekleri aşırıya kaçırma eğiliminde olabiliriz ister istemez. Egzersizlerimizi aksatabilir, uyku düzenine aldırmayabiliriz. Venüs kan şekeri ve hormon düzeyleri ile ilişkili olduğundan diyetimizin, düzenimizin bozulması, kendimizi tatilde gibi hissetmemiz pek akıllıca olmayabilir. Üstelik Oğlak’taki Plüton ve Satürn kavuşumu iyicil etkili bir kavuşum değil, Jüpiter de zorlu etkileri arttırıyor. Venüs onlara iyi haberler getirebilir, ama onlar iyicil etkiler taşımadıkları için, bu bizim açımızdan sert etkilerin artmasına da işaret edebilir.

MERKÜR/JUNO VE SCHEDIR YILDIZININ ENERJiSiNi YANSITAN URANÜS SAĞLIK VE ŞiFA TANRIÇASI HYGEIA iLE T-KARE OLUŞTURUYOR

T-karenin Merkür ucunda hakkını korumak ve eşitlik göstergesi Juno da var ve Uranüs dişil enerjiyi temsil eden Schedir yıldızının enerjisini yansıtacak. Kadınlarla, kadın haklarıyla ilgili konular da gündeme gelecek gibi görünüyor. Sağlık açısından bakarsak üreme sağlığı, aile planlaması konuları önümüze gelebilir. Merkür-Uranüs karşıtlığı ve Schedir’in etkisi bizleri kazalar, tehlikeli durumlar, denge sorunları, akciğer ve nefes ile ilgili hastalıklar, yaralanmalar, görme sorunları konusunda temkinli davranmaya davet ediyor.

İnişler de bizim; yokuşlar da!

Yine hareketli bir haftaya giriyoruz. Hayatın akışında her zaman olduğu gibi güzel etkiler de var, zorlu etkiler de. Astroloji bize önümüzü gösterir. Tedbirlerle yokuşlar düzlenir, zorluklar küçülür. Güzellikleri zevk edip, zorlu etkileri de kolay atlatacağımız bir hafta olsun.