Ne Zaman Araç Satın Almalı?

Yazı: Tulu DARICAN - arabam.com

Geleceği gösteren sihirli küreme bakmak yerine bu sorulara mantıksal bir çerçeveden cevap vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de model yılı değişimi Ağustos ayında gerçekleşiyordu. Bu sebeple pek çok marka model yılı değişiminden önceki Haziran-Temmuz aylarında ciddi indirimler yapıyorlardı.

Fakat bu yıl ilk kez model yılı değişimi takvim yılıyla aynı zamana getirildi. Yani 2013 model araçlar 1 Ocak 2013’ten itibaren satışta olacak. Bu sebeple Haziran ve Temmuz ayında markalar ciddi kampanyalar ve indirimler düzenlemediler. Şu an için birkaç model hariç pazarda makul fiyatla satılan araç bulmak güç.

Özellikle modellerini ihraç eden markalar, bu yıl satmayı planladıkları araç adetlerini, geçtiğimiz yılki satışlarını değerlendirerek yurt dışındaki ana markaya geçtiler. Fakat satışlar geçtiğimiz yılın oldukça altında seyrediyor. Distribütörler yurt dışı taleplerini yıl içinde revize etseler de pek çoğunun elinde ciddi stoklar bulunuyor. Bu stokları yıl sonuna doğru eritmek isteyecekleri çok açık. Bu fiyatlarla bunu başarmaları ise zor.

Kısacası Ağustos ve Eylül ayları sıfır km yeni otomobil almak için çok uygun bir zaman değil. Asıl indirimlerin Ekim’de başlamasını bekliyorum. En büyük düşüşlerse Aralık ayında gerçekleşecek. Tabii bu ay içinde istediğiniz modeli bulmanızın zor olduğunu da bilmelisiniz.

İkinci eli değerlendirirsek; ikinci el araç satmak için en iyi zamanda bulunuyoruz. Yıl sonuna doğru ikinci el pazarında arz fazlasının yaşanacağını öngörüyorum. Bu da ikinci el araçların değerlerinin düşmesi anlamına geliyor. Araçlarını satacaklar bu iki ayı iyi değerlendirsinler. İkinci el alacaklarsa sıfır km alacaklar gibi yıl sonunu hatta gelecek yılın Ocak – Şubat ayını bekleyebilirler.

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