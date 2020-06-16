Magazin Nebahat Çehre yine çok konuşulacak

Nebahat Çehre yine çok konuşulacak

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Nebahat Çehre yine çok konuşulacak

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Nebahat Çehre Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı.

16 Haziran 2020, Salı 22:48 Son Güncelleme:
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15 yaşında Türkiye Güzeli seçilerek, Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden 76 yaşındaki Nebahat Çehre tarzıyla da dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafında yine tarzıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre'nin tarzı yine çok konuşulmuştu. İşte yırtık jean pantolonu ve tarzıyla 25’lik kızlara taş çıkartan Nebahat Çehre...

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