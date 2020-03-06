Nebil Özgentürk’ten 'Kadınımızın Hatıra Defteri' belgeseli

Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadınımızın Hatıra Defteri” adlı bir belgesel hazırladı.

Denizbank Nebil Özgentürk yönetmenliğinde Türkiye’nin yüz yıllık tarihinde kadın gücü ve emeğinin toplumsal yaşamdaki yerini sembol hayat hikayeleri üzerinden anlatan 'Kadınımızın Hatıra Defteri' projesini hayata geçirdi.

Yakın tarihimizde derin izler bırakan kadınlar

"Kadınımızın Hatıra Defteri" projesinde yakın tarihimizde derin izler bırakan kadınların yaşam öyküleri izleyiciye aktarılıyor. 1920'den 2020'ye uzanan 100 yıllık bu öyküde Muazzez İlmiye Çığ'dan Macide Tanır'a, Halide Edip Adıvar'dan Nermin Abadan Unat'a, Adile Naşit'ten Yıldız Kenter'e, Safiye Ayla'dan Leyla Gencer'e, Türkan Saylan'dan Halet Çambel'e, Tilda Kemal'den Duygu Asena'ya, Selda Bağcan'dan Sezen Aksu'ya mesleklerinde ilkleri başarmış pek çok isim, kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman gülümseten öyküleriyle yer alıyor.

100 yıllık portreler, 8 Mart Kadınlar Günü'nde ekranda

Bağımsızlık savaşımızın kadın kahramanlarının gurur veren hikayelerinin yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yaşamının da özel bir anlatımla ekrana geldiği belgeselin, 8 Mart Kadınlar Günü'nde ekranlarda olması planlanıyor.