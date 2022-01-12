Futbol Necati Ateş Galatasaray'a veda etti

Necati Ateş Galatasaray'a veda etti

Futbol

Necati Ateş Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş görevinden ayrıldı. Ateş, taraftara ve kulübe veda mesajı paylaştı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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Necati Ateş'in Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımı şöyle:

"Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı.

Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu.

Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim."


https://www.instagram.com/p/CYoNDCWsVsT/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading


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