Nedir bu kontrol meselesi?

ÇOCUKLAR KONTROL EDİLDİKLERI BİR DÜNYADA BÜYÜYOR

Bir çocuk dünyaya geldiği andan itibaren yaşamını devam ettirebilmek için çevresindeki yetişkinlerden bakım alır. Bu bakımı almak zorundadır. Biz dünyadaki diğer canlılardan farklı olarak türümüzdeki yetişkinlerin desteğine en çok bağlı olanlarız. Bu yüzden kendi başımıza idare ettiğimiz gün gelene kadar yetişkinlerin yönlendirmeleri hayatımızda bir yer kaplar. Büyümemize ve güvende olmamıza olanak sağlayan kontrol davranışları sınırı aşmadığı sürece çocukların sağlıklı olmasını sağlar. Ne zaman ki kontrol her yerde her şeyde ve her zaman olur, işte o zaman işler karışır.

İHTİYACIN DIŞINDAKİ HER ŞEYİN BİR ZARARI VARDIR

Günde 16 yumurta yemeyip, 8 litre su içmediğimiz gibi 26 saatlik uyku periyotları da yapmıyoruz. Fizyolojik olan ihtiyaçların matematiksel hesabını daha rahat yapabildiğimiz için neyin az ya da neyin fazla olduğuna karar vermek daha kolay oluyor. Söz konusu ihtiyaçlar psikolojik ve hesaplanamayanlar olduğunda ise dengeyi bulmak zorlaşıyor. Çocukları korumak için her anlarına müdahale etmek onları bir süre sonra sıkıştırmaya başlar. Doğallıklarını kaybederler ve davranış değişiklikleri görünür. Huzursuz olabilirler. Daha kolay ağlayabilir ya da bağırırlar. Mızıkçılık yapma eğilimleri daha fazla olur. Bazen de gerçekten bir uzmana danışma noktasına gelebilecek sorunlarla karşılaşabilirler.

KONTROLÜ BIRAKAMIYORSANIZ ONA KONTROL SAHIBI OLABILECEĞI BIR ALAN VERIN

Yetişkinler çoğu zaman hangi davranışlarının çocukta hangi etkiye sahip olduğunu anlayamazlar. Bunun en önemli sebebi çocukların yorum penceresinin yetişkinlerinkinden daha farklı tanımlara sahip olmasıdır. Bu yüzden hem aile ilişkilerini hem de çocuğun yaşam kalitesini iyileştirmek için çocuklara kontrol alanı sağlayacak olan oyunu kullanabilirsiniz. Oyun, çocukların hayat içinde en özgür olabildikleri yerdir. Eğer oyunu tam olarak çocuğun istediği gibi oynayabilirseniz sosyal hayattaki gergin olan yerlerin oyunla birlikte rahatladığını görebilirsiniz. Bu oyun macerası içinde “melisin, malısın” eklerini kullanmamaya ve “O öyle olmaz. Öyle denmez.” cümlelerinden uzak kalmaya dikkat edin.