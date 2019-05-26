Nemrut Dağı bayram tatilinde konuklarını bekliyor

Milli Park alanı olarak korumaya alınan, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliği sayesinde "Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer." olarak bilinen Nemrut Dağı'na, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Japonya, Avusturya, Rusya, Çin, Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından turizm sektöründe çok ciddi talep patlaması yaşandığını, bunun Adıyaman'a da yansıdığını söyledi.

Kentteki otellerde bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade eden Ekinci, "Öyle zannediyorum ki yatak kapasitemizin beş katı kadar yatağımız olsaydı, onlar da dolacaktı. İnsanlar maalesef yer bulamadıkları için daha fazla gelemiyor. Yatak kapasitemizin artması gerekiyor." dedi.

Ekinci, bu yaz Adıyaman'da turizm sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"9 günlük ramazan tatilinde Nemrut Dağı'na gelen turist sayısının günlük ortalamanın üç katı olacağını düşünüyorum. Tatil boyunca 30 bin yerli ve yabancı turisti Nemrut'a bekliyoruz. Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turist sayısı geçen yıl nisanda 12 bin 800 idi. Bu yıl nisanda ise sayı 19 bin 870 oldu. Dolayısıyla geçen yıla oranla yüzde 60 artış var."

Adıyaman'da yeni yatırımcılara acil ihtiyaçları olduğunu belirten Ekinci, "Turizm sezonları çok canlı geçiyor. Bu canlılık bundan sonra da devam edecek. Bütün yatırımcılara sesleniyorum, Adıyaman, turizm alanında yatırım yapmaya değer Türkiye'deki en önemli yerlerden biri. Yatırımcılar, Adıyaman'a gelip yatırım yapsın. Biz her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

"GELİP GÖRÜLMESİ LAZIM"

Hong Kong'dan gelen Christine Keung ise üç gündür Türkiye'de olduğunu ve farklı şehirleri gezdiğini anlatarak, "Bugün Nemrut Dağı'na geldik. Burası harika bir yer. Arkadaşlarıma gelip Nemrut Dağı'nı görmelerini söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Aynı yerden gelerek bölgeyi ziyaret eden Auty Chej de Türkiye'yi, özellikle de yemeklerini çok beğendiğini dile getirerek, "Nemrut Dağı çok güzel bir yer. Burada heykelleri tek tek inceledik. Gerçekten görkemli bir yer. Gelip görülmesi lazım." diye konuştu.

Avusturya'dan gelen Reinhard Steiner, "Nemrut Dağı'nı Avusturya'daki tüm insanlara tavsiye edeceğim. Burası harika bir yer. Gerçekten her şeyiyle görülmeye değer." dedi. (AA)