Melatonin, vücudun biyolojik saat sorumlusu epifiz bezi tarafından karanlıkta sentezlenir. Başlıca uyku hormonu olan Melatonin, çok güçlü antiaging etkiler sunar. Uyku esnasında salgılanan hücre yenileyici büyüme hormonuyla beraber yaşlanma etkilerine karşı savaşır.

Medikal Astrolojide epifiz bezi ve onun salgıladığı melatonin hormonunu Neptün yönetir. Uyku, rüyalar, ağır uyku hali olan koma ve uyanıkken rüya görmeye benzer durum olan halüsinasyonlar Neptün tarafından yönetilir.

Neptün retrosu bitiyor

23 Haziran tarihinden beri retro harekette olan Neptün 28 Kasım Cumartesi sabaha karşı durağan harekete geçecek ve 30 Kasım Pazartesi günü direkte dönecek. Neptün retrosu döneminde hayal dünyası zorlanır, hayatın sert gerçekleriyle yüzleşmek ön plandadır. Stres, endişe ve korkular uykusuzluğu tetikler. Uykusuzluk ise hızlı yaşlandırır. Stres uyutmaz, uyumadıkça stres artar. Çünkü uyku hormonu Melatonin, kandaki stres hormonu Kortizolü düşürür. Kortizolü kim yönetebilir, tabi ki Mars... Güçlü olduğu Koç burcunda uzun süredir retro hareketteydi ve 14 Kasım’da direkt harekete geçti. Neptün retrosuna eşlik eden Mars retrosu, son dönem ciddi oranda uykusuzluğu arttırmış olabilir. Bu retroların bitişi ile ilgili hormonların daha dengeli çalışması söz konusu olacaktır. Eğer uykusuzluk probleminiz varsa artık bunu çözmenin zamanı geldi. Aşağıda belirttiğim şekilde uykuyu düzene sokmak için çaba sarf etmeniz olumlu sonuçlar getirecektir. Şüphesiz sadece retrolar değil, bu gezegenlerin yaptığı açılar da çok önemli. Zorlu açılar olsa da retro dönemlerinin bunları daha da zorlayıcı etkilerini arkamızda bırakıyoruz. Melatonin salgısı yaklaşık 22.00 civarında başlar ve 04.00’e kadar devam eder. Bu saatler arasında ve karanlık ortamda uyumak sağlık ve gençlik için büyük önem taşır. Vücudun biyolojik saatini yöneten Sirkadiyen Ritim konusunda astrolojide Işıklar olarak tabir edilen Güneş ve Ay başroldedir. Güneş ile canlanan yaşam Ay ile dinlenmeye ve yenilenmeye geçer. İyi bir uyku için, uykudan yaklaşık 5 saat önce yemeyi kesmeli, vaktinde, karanlıkta ve serin ortamda uyumalı, uyuduğumuz odada elektronik alet bulundurmamalıyız. Bu şekilde uyuduğunuzda sabah cildinizin ne kadar yenilendiğini gözle görebilirsiniz.

Güzellik Gezegeni Venüs Karanlıklar Burcu Akrep’te!

21 Kasım tarihinde güzellik gezegeni Venüs karanlıkların burcu Akrep’e geçiş yaptı. Bu dönem karanlıkta uyku, her zamankinden daha çok güzelleştirebilir. Ancak şunu belirtelim, Venüs Akrep’te zorlandığı bir konumdadır, şüpheci, kıskanç, endişeli duygular getirebilir. Özellikle ilişkiler alanında ciddi stresler yaratabilir. Bu streslerin sonucunda Akrep’te Venüs, takıntılı keyifler, aşırı yeme saplantısı gibi eğilimleri de ortaya çıkarabilir. Akşamları erken saatte yemeği sonlandırmak; ardından sakinleştirici, rahatlatıcı ve uyku getirici bitki çayları tüketmek, uyku öncesi ılık bir duş bu endişelerden ve dürtülerden arınıp geceyi güzelleşmek için değerlendirmemize yardımcı olacaktır.

Gece bakımları

Geceleri güzelleşmek için Neptün ve Venüs’e biraz da destek gerek. Besleyici gece kremleri, gece uygulanan uyku maskeleri, gözaltı bakım ürünleri uygulamak için ideal bir dönem! Özellikle gece maskeleri cildinizi uyku sürecinde destekleyecek ve sabah yenilenmiş bir ciltle güne merhaba demenize yardımcı olacaktır.

Bu hafta kilo almaya dikkat

30 Kasım’da gerçekleşecek Dolunay’a eşlik eden yılın son Ay Tutulmasına doğru ilerliyoruz. Ay büyüyor. Enerji çok yüksek. Bu hafta yediklerimiz vücutta fazlasıyla birikebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca hafif ve sağlıklı besin tercihleri yapmak, zararlı gıdalardan uzak durmanızı öneririm. Vitamin, mineral ve faydalı yağlardan oluşan besinleri tüketmek, bunlardan maksimum yarar sağlamak için doğru bir zamandayız.