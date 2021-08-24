Kültür & Sanat Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor

Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor

Kültür & Sanat

Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

24 Ağustos 2021, Salı 16:15 Son Güncelleme:
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Neşet Ertaş'ın hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna, "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerinin yönetmeni Ömer Faruk Sorak oturacak. Film, Prof. Erol Parlak'ın can dostu, büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitabından sinemaya uyarlanacak. Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

2 OZAN CANLANDIRACAK

Filmde Neşet Ertaş'ı, abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, usta sanatçının gençlik dönemini, Ramazan Bağgül ise sanatçının Almanya’dan Türkiye’ye kadar olan dönemini oynayacak.​​​​​​​

AA


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