Madagaskar'da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, nesli tükendiği sanılan Voeltzkow bukalemununa rastladı. Alman ve Madagaskarlı uzmanlardan oluşan ekip, Afrika'nın kuzeydoğusundaki keşiflerinde türü tehlike altında olan birden fazla bukalemun örneği buldu. Genetik haritası çıkarılan Voeltzkow bukalemununun en yakın türünün Labord bukalemunu olduğu tespit edildi.

Yağış mevsiminde birkaç ay yaşayabiliyor

Araştırmalar, bu iki türün Madagaskar’da, yağış döneminde ve sadece bir kaç ay yaşayabildiğini gösteriyor. Bu keşifte ise dişi bukalemun ilk kez kaydedildi.

Daha önce belgelenemeyen Voeltzkow türünün dişileri ile ilgili de bilgi toplayan bilim insanları, dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında veya stres altındayken rengarenk olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, ormanların yok olmasının bu tür canlıların nesli için büyük bir risk oluşturduğunu hatırlatıyor.

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