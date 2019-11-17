Kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya ve Civan Canova gibi önemli isimler bulunan dizi, Hakan: Muhafız'dan sonra Netflix'in Türkiye yapımı olan ikinci orijinal dizisi.

27 Aralık'ta yayınlanacak olan dizinin yapımcıları, Hakan: Muhafız'da olduğu gibi Özge Bağdatlıoğlu ve Jason Jorge. Atiye'nin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yapıyor.

Dizinin senaristleri ise Aşk Tesadüfleri Sever ve 8 Saniye'yi de yazan Nuran Evren Sit ve Jason George.

Atiye'nin Netflix globaldeki ismi ise 'The Gift' olacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve ikinci sezonunun çekimleri de şimdiden tamamlandı.









Atiye konusu

Atiye, Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşfin, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatıyor.