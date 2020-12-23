Kültür & Sanat Netflix Ocak 2021 yayın programı belli oldu

Netflix Ocak 2021 yayın programı belli oldu

Kültür & Sanat

Netflix Ocak 2021 yayın programı belli oldu

Dijital yayın platformu Netflix, yeni yılla bilikte birçok dizi ve filmi kullanıcılarının beğenisine sunacak.

23 Aralık 2020, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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Netflix yeni yıla iddialı girmeye hazırlanıyor. İşte yayın planından bazı başlıklar...

  • Monarca dizisinin 2. sezonu yeni yılın ilk günü yayında olacak.
  • Müstakbel eşini geri kazanmak için Nürburgring pistinde yeni bir rakibin karşısına çıkan Roy'un hikayesini anlatan Yarış 3 (Asphalt Burning) ise 2 Ocak'ta yayımlanacak.
  • Çocuklara yönelik bir içerik olan Gabby'nin Hayal Evi'nin (Gabb's Dollhouse) ilk sezonu 5 Ocak'ta seyircileriyle buluşacak. 
  • Vanessa Kirby'nin performansıyla Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Pieces of a Women filmi 7 Ocak'ta platformda izlenebilecek. Netflix, filmde yer alan ve kısa süre önce taciz iddialarıyla gündeme gelen Shia LaBeouf'ın ismini tanıtım sayfasından kaldırmıştı. 
  • Bir Karate Kid spin-off'u olan Cobra Kai'ın üçüncü sezonu 8 Ocak'ta yayımlanacak.
  • Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, İrem Sak gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Azizler filmiyse 8 Ocak'ta seyircilerinin karşısına çıkacak. 
  • Matt Groening'in yaratıcısı olduğu Disenchantment'ın üçüncü sezonu da 15 Ocak'ta platformda yer alacak. Bean, Elfo ve Luci'nin maceralarını konu alan animasyon dizi muzip kraliyet tasviriyle yeniden hayranlarıyla buluşacak. 


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