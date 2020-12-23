Netflix Ocak 2021 yayın programı belli oldu
Dijital yayın platformu Netflix, yeni yılla bilikte birçok dizi ve filmi kullanıcılarının beğenisine sunacak.
23 Aralık 2020, Çarşamba 16:03 Son Güncelleme:
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Netflix yeni yıla iddialı girmeye hazırlanıyor. İşte yayın planından bazı başlıklar...
- Monarca dizisinin 2. sezonu yeni yılın ilk günü yayında olacak.
- Müstakbel eşini geri kazanmak için Nürburgring pistinde yeni bir rakibin karşısına çıkan Roy'un hikayesini anlatan Yarış 3 (Asphalt Burning) ise 2 Ocak'ta yayımlanacak.
- Çocuklara yönelik bir içerik olan Gabby'nin Hayal Evi'nin (Gabb's Dollhouse) ilk sezonu 5 Ocak'ta seyircileriyle buluşacak.
- Vanessa Kirby'nin performansıyla Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Pieces of a Women filmi 7 Ocak'ta platformda izlenebilecek. Netflix, filmde yer alan ve kısa süre önce taciz iddialarıyla gündeme gelen Shia LaBeouf'ın ismini tanıtım sayfasından kaldırmıştı.
- Bir Karate Kid spin-off'u olan Cobra Kai'ın üçüncü sezonu 8 Ocak'ta yayımlanacak.
- Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, İrem Sak gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Azizler filmiyse 8 Ocak'ta seyircilerinin karşısına çıkacak.
- Matt Groening'in yaratıcısı olduğu Disenchantment'ın üçüncü sezonu da 15 Ocak'ta platformda yer alacak. Bean, Elfo ve Luci'nin maceralarını konu alan animasyon dizi muzip kraliyet tasviriyle yeniden hayranlarıyla buluşacak.
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