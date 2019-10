Netflix’e rakip geliyor, HBO Max!

HBO Max hizmete açıldığında Warner Bros ve DC filmleri de dahil Game of Thrones, Sex and the City, Westworld, Watchmen, Chernobyl gibi tüm HBO yapımlarını içerecek ve kendi içeriklerini de eklemeye devam edecek.

Etkili bir “Friends” hamlesi

Friends dizisi yıllara meydan okuyan, bitişinin üstünden uzun yıllar geçse de başarısını devam ettirebilen nadir komedi dizilerinden Zamanında Warner Bros tarafından yapılan Friends’in, Netflix ile olan anlaşması sonlandırıldı ve dizi 2020 ilkbaharında WarnerMedia’nın yayın platformu olan HBO Max üzerinden yayınlanacak.

Adventure Time HBO Max ile geri dönüyor

İnsan Finn ve köpek Jake’in sürreal maceralarını özleyenler için, Adventure Time HBO Max ile geri dönüyor. 2018 yılında 10. sezonuyla final yapan 8 Emmy Ödülü’ne sahip seri, hepsi bir saatlik dört özel bölümüyle tekrar izleyicisiyle buluşuyor.