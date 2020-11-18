Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, 7 Kocalı Hürmüz gibi filmlerle tanınan, son olaraksa Küçük Kara Balıklar belgeseline imza atan Ezel Akay, bu yıl yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Ezel Akay’ın Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy gibi isimleri bir araya getiren 9 Kere Leyla filminden yeni fragman yayınlandı.

Birçok filmin vizyon tarihi ertelenmişti

Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz karantina döneminde kapanan ve sonradan açılsa dahi eskisi gibi olamayan sinema salonları yüzünden çekilen birçok filmin vizyon tarihi ertelenmek zorunda kalmıştı. Fakat bazı filmler dijital platformdan izleyiciye ulaşacak. 9 Kere Leyla da o filmlerden biri.

9 Kere Leyla filminin çıkış tarihi

2019 yılında çekilen 9 Kere Leyla filminin 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanıyordu. Fakat tüm dünyayı saran corona virüs salgını nedeniyle filmin hem vizyon hem de gala tarihi ertelendi. 20 Mart’ta yapılacak olan gala gecesinden bir hafta önce, filmin ertelenmesiyle ilgili şu açıklamalar yapılmıştı:

“Koronavirus (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan '9 Kere Leyla’ filmimizin vizyon tarihini erteliyoruz. Ertelemeden kaynaklı olarak gala organizasyonunun da iptal edildiğini belirtmek isteriz. Bu durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.Yeni vizyon tarihimiz netleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz.”

Filmin yeni vizyon tarihi ise artık belli oldu. Yeni yapılan açıklamalara göre 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’e özel olarak yayınlanacak. Filmin daha sonradan başka dijital yayın platformlarına gelip gelmeyeceği ise şu an bilinmiyor.

9 Kere Leyla'nın konusu ne?

Film fantastik komedi türünden olup, Haluk Bilginer’in karakteri Adem ile Demet Akbağ’ın hayat verdiği Leyla karakteri arasındaki bitmeye yüz tutmuş bir evliliği kendisine konu edecek. Bu evliliğin bitmesi için bütün kozlarını oynayan ve ortalığı karıştırmaya oynayan karakter ise Elçin Sangu’nun oynadığı Nergis karakteri olacak.

20 yıllık evliliğinden sıkılan Adem, aradığı heyecanı ve aşkı Nergis’te bulmuştur. Fakat Nergis ile aralarındaki ilişkiyi bir sonraki adıma taşımak için Adem’in önünde bir engel bulunmaktadır. Bu engel ise boşanmayı reddeden kocasına aşırı düşkün ve domestik yönleri bulunan Leyla’dır.

Leyla ile boşanamayacağını ve Leyla’nın doğal yollardan henüz bu dünyadan göçüp gitmeyeceğini anlayan Adem, karısı Leyla’yı kaza süsü vererek öldürmenin yollarını arar. Fakat her şeyi kontrol etmeye çalışmasıyla tanınan Leyla’nın, bir özelliği daha bulunmaktadır. Nitekim Adem her ne kadar denese de Leyla’yı bir türlü öldüremez. Tüm bunlarla uğraşırken bir de kendisine ait antika el yazmasının peşine düşen, Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve Mahdum Bey’in avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile uğraşmak zorunda kalan Adem, kendini iyice kapana kısılmış hissetmeye başlar.

9 Kere Leyla'nın fragmanı







