New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.706,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 16.029,8 puana çıktı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'nde onaylanan 1 trilyon dolarlık altyapı paketine ilişkin iyimserlikle dün yeni zirvelere yükselen endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede üretici fiyatları ekimde beklentiler dahilinde artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,6 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık bazda ise eylül ayında olduğu gibi yüzde 8,6 artarak rekor seviyedeki yükselişini sürdürdü.

Üretici fiyatlarının ekim ayında da sağlam bir yükseliş gösterdiğini belirten analistler, söz konusu artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili arz zincirindeki sıkıntıların ortasında, yüksek enflasyonun bir süre daha devam edebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların ABD'de yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verisini beklediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li sanayi devi General Electric (GE), havacılık, sağlık ve enerji sektörlerine odaklanan 3 şirkete bölüneceğini duyurdu. Şirketin açıklamasının ardından GE'nin hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kazandı.

AA