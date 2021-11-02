Ekonomi New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Ekonomi

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 35.942,08 puana yükseldi.

02 Kasım 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 4.616,90 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 15.587,6 puana geriledi. Dün kapanışta rekor seviyelere yükselen endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar tarafından beklediğini belirtti.

Fed'in 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurmasının beklendiğine işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olacağını kaydetti.

AA

İlgili Haberler
New York borsası yükselişle kapandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
468 gün daha ödeme yapmalısınız
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Eve değer katıyor, para cepte kalıyor! Enerji israfına 'Yalıtım'lı önlem
Bilal Emin Turan
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İBB'den Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama