Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 36.100,31 puana yükseldi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 00:27 Son Güncelleme:
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S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 4.683,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kazançla 15.861 puana çıktı. Endeksler, artan enflasyon endişelerine rağmen pozitif bir seyir izledi. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güveni, yükselen enflasyon ve tüketicilerin etkili politikaların geliştirilmediğine dair inancı nedeniyle 10 yılın en düşük seviyesine indi. Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık 4,9 puan azalışla 66,8 değerine inerek Kasım 2011’den bu yana kaydedilen en düşük seviyesine geriledi. Ülkede JOLTS Açık İş Sayısı ise eylülde 10 milyon 438 bine gerileyerek piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti. ABD’de işinden ayrılanların sayısı, eylülde 4,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, ABD’li sağlık devi Johnson&Johnson (J&J), tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılarak ikiye bölüneceğini duyurdu. J&J’nin açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

AA

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