Ekonomi New York borsası zayıf gelen istihdam verisi sonrası karışık seyirle kapandı

New York borsası zayıf gelen istihdam verisi sonrası karışık seyirle kapandı

Ekonomi

New York borsası zayıf gelen istihdam verisi sonrası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ağustosta beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 02:25 Son Güncelleme:
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 azalarak 35.369,09 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.535,77 puana gerilerken Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 15.363,5 puana yükseldi. Zayıf gelen istihdam verisi sonrası güne negatif bir seyir başlayan endeksler, gün içerisinde teknoloji hisselerindeki yükselişle karışık bir seyir izledi. ABD’de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ağustosta 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşirken işsizlik oranı beklentiler dahilinde yüzde 5,2’ye düştü.

Analistler, istihdam artışının ağustosta keskin bir şekilde yavaşladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin arttığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden da zayıf gelen istihdam verisinin nedeni olarak Delta varyantını gösterdi.

Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, gelecek hafta bu varyantla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını bildirdi. Öte yandan, ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ağustosta aylık 2,4 puan azalışla 61,7 değerini alarak piyasa beklentilerinden az düşüş gösterdi.

AA

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