Riva'da gerçekleşen görüşmede Şenol Güneş'in TFF Başkanı Nihat Özdemir'e rapor sunduğu öğrenildi. Nihat Özdemir'in bu rapor doğrultusunda yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştireceği öğrenilirken istifa kararının henüz netleşmediği belirtildi.

TFF Başkanı Özdemir yönetim kuruluyla yapacağı toplantının ardından Şenol Güneş ile ilgili kararı verecek. Riva'da 2 saat süren toplantının ardından Şenol Güneş ve ekibi, Riva tesislerinden ayrıldı.

Bazı TFF yöneticileri, “Biz hocamıza her türlü desteği verdik. İstediği her şeyi onayladık, hep arkasında durduk. Ama kendisi ne yardımcı düzeyinde, ne yöntem konusunda yeni hiçbir adım atmadı” ifadelerini kullandılar. Toplantıda bir grup Güneş’in acilen görevden alınması istedi.

Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan’ın da yönetim kurulu toplantısında, “Ortada ciddi bir başarısızlık var. Bunda mutlaka benim de payım vardır. Sayın başkan ne istersen yapmaya hazırım. İsterseniz milli takımı bırakayım, isterseniz yönetim kurulundan da istifa edebilirim” dediği öğrenildi.

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