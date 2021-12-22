TFF Başkanı Nihat Özdemir, adı Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak'la alakalı konuştu. Milli takımda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Koçak'ı bırakmaya niyetleri olmadığını söyleyen Özdemir'in sözleri şöyle:





Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız.

Özdemir'den önce Hamit Altıntop da Kenan Koçak'la ilgili konuşmuş ve paralel bir açıklama yapmıştı. Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı F.Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" demişti.