Nimet Erenler Gülkökü: Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler

● Gayanna’ adlı bu kitabınızla okuyucuya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?

Gayanna kitabımda kadın ve erkek arasında yaşanan duygusal, fiziksel ve sosyal çatışmaları ele aldım. Bu toplumda yaşayan bir kadın olarak “kadın bilinci” ile toplumsal dönüşümün çok daha sağlam bir zemine taşınacağına inanıyor ve çok önemsiyorum.

● Kadın ve erkeğin yaşam karşısındaki güçlükleri nelerdir? Çözüm önerileriniz var mı?

Kültürel yozlaşma, değerlerin yitimi, ekonomik sorunlar, aşırı tüketim ihtiyacı ve geçmişten gelen yanlış, çarpık, eksik yüklenmiş tortular güçlüklerin kaynağını oluşturuyor. Kitabım kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Özetle; sorunların neler olduğunu, erçek hayattan alınan örnekler üzerinden tanım, teşhis ve çözüm önerileri sunmayı amaçladım.









● Kitabınızda “Her kadının içinde bir erkek, her erkeğin içinde bir kadın gizlidir.” diyorsunuz. Bununla neyi kastediyorsunuz biraz açar mısınız?

Bu konuya kitabımda geniş yer verdim. Kısaca değinmem gerekirse; bir kadının içindeki adam; onun akıl, cesaret ve savaşçı yönüdür. Bir adamın içindeki kadın ise; onun sezgisel, duygusal, sevecen ve merhametli yanıdır. Bir kadın ve bir adam; bedensel ruhsal ve sosyal yönden buluştuklarında ancak o zaman tam iyilik haline ulaşmış olurlar.

● Kitabınızda duygulara çok yer veriyorsunuz. Duygular neden önemli?

Duygu bizim mayamızdır. Biz duyguları güçlü bir topluluğun üyesiyiz. Ve bizim en büyük sorunumuz duygularımızı yönetemiyor olmamızdır. Duygularımızı yönetmeyi öğrenirsek yaşama irade koyabiliriz. Ve işte o zaman birçok şey, biz nasıl istiyorsak öyle olacaktır.





Farkındalık yaratacak

● Bu kitabın çok insana ulaşmasını önemsiyorsunuz. Nereye varmak istiyorsunuz?

Kadın bilinçlenirse ve geçmişten gelen tortularından arınırsa acılarımız diner ve daha erdemli bir insanlık anlayışına doğru tekâmülümüzü sürdürebiliriz. Kadındır ilk duygusunu çocuğuna aktaran. adın ruhsal, bedensel ve sosyal yönden güçlü ve sağlam bir bilince doğru eğitilirse bu sağlıklı duygu ve düşüncesini çocuklarına, eşine ve çevresine aktaracaktır. İşte buna toplum olarak çok ihtiyacımız var. Kitap, verdiği mottolarla, farkındalığı oluşturan ve benlik bütünlüğünü, özgüveni, kişisel saygınlığı, sağduyuyu, geçmişin deneyimlerini şimdide anlamlandırarak geleceğe taşıma fırsatı sunmaktadır. Geleceği “İnsânlığa” armağan etmek isteyenlerin başarmasını yürekten diliyorum...

İrfan ÖNER