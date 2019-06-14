Nisanda cari açık 1.3 milyar dolara geriledi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 4.263 milyon dolar azalarak 1.334 milyon dolar olurken, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 8.634 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, cari işlemlerdeki bu gelişmede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.656 milyon ABD doları azalarak 1.844 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon ABD doları azalarak 1.243 milyon ABD dolarına gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon ABD doları artarak 1.738 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlara değinildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 1.589 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.347 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon ABD doları tutarında artarak 1.158 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon ABD doları azalarak 1.149 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon ABD doları azalarak 15 milyon ABD dolarına gerilemiştir."