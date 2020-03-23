Nohut yemeği tarifi: Nohut yemeği nasıl yapılır?

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Nohut yemeği tarifi

Nohut yemeği malzemeleri

2 su bardağı nohut

2 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

5 su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Tuz

Nohut yemeği yapılışı

Nohutları bir gece önceden sıcak suya koyun içine biraz karbonat ekleyin. Ertesi gün süzüp iyice durulayın. Süzdüğünüz nohutları üzerine temiz su ilave edip 20 dakika kadar haşlayın. Sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Soğanı küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlayın. Biberleri de soğanlarla aynı boyutta doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salçayı ilave edin. Kavurma işlemini salçanın kokusu çıkana sürdürün. Bir gece önceden ıslatıp haşladığınız nohutları, tencereye ekleyin ve nohutları ezmeden birkaç tur karıştırın. Üzerine kaynar su, tuz, karabiber ve pul biberini ekleyin. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Nohut güzelce pişince tencerenin altını kapatın. Nohut yemeğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.

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