Kültür & Sanat Nomadland filmi, Çin'de Oscar'ı yasaklattı

Nomadland filmi, Çin'de Oscar'ı yasaklattı

Kültür & Sanat

Nomadland filmi, Çin'de Oscar'ı yasaklattı

Nomadland filminin Oscar’a aday olması sonrası Çin Hükümeti Oscar Ödül Töreni’nin ülkede yayınlanmasını yasakladı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni, Nomadland filminin aday olması nedeniyle Çin'de yasaklandı. NTV'de yer alan habere göre, ilk defa, Asyalı bir kadın yönetmenin Oscar'a aday gösterilmesiyle gündemde olan ülke tepkisinin nedeni ise Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Nomadland filminin 2019'da Hong Kong protestolarını ekranlara yansıtması olarak gösteriliyor.

Chloe Zhao

Nomadland filmi, Çin hükümetinin protestolara yeniden ilgi gösterilmesinden endişe duymasına neden oluyor. Uygulamaya alınan Ulusal Güvenlik Yasası’nın yeniden tartışmalara açılmasından ve protestoları kışkırtmasından korkuluyor.

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