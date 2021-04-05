93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni, Nomadland filminin aday olması nedeniyle Çin'de yasaklandı. NTV'de yer alan habere göre, ilk defa, Asyalı bir kadın yönetmenin Oscar'a aday gösterilmesiyle gündemde olan ülke tepkisinin nedeni ise Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Nomadland filminin 2019'da Hong Kong protestolarını ekranlara yansıtması olarak gösteriliyor.

Chloe Zhao

Nomadland filmi, Çin hükümetinin protestolara yeniden ilgi gösterilmesinden endişe duymasına neden oluyor. Uygulamaya alınan Ulusal Güvenlik Yasası’nın yeniden tartışmalara açılmasından ve protestoları kışkırtmasından korkuluyor.



