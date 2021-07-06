N'Sakala ve Salih tekrar beraber: Kardeşim helikopter
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, Alanyaspor'dan eski takım arkadaşı Fabrice N'Sakala ile yeniden buluştu. İkili sezon öncesi ilk pozlarını verdi.
06 Temmuz 2021, Salı 16:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yeniden takım arkadaşı olan Fabrice N'Sakala ve Salih Uçan, Alanyaspor'da beraber oynamıştı. N'Sakala, Salih'le olan bir pozunu Instagram hesabından paylaşarak, "Kardeshim helikopter" notunu düştü.
N'Sakala'nın takımın neşe kaynaklarından biri olduğunu birçok Beşiktaşlı futbolcu daha önce de söylemişti. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile beraber takımdaki en renkli kişiliklerden olan N'Sakala, yeni sezonda da Beşiktaş defansının solunda Rıdvan Yılmaz'la beraber forma savaşı verecek.